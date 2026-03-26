Рижская дума займет 1,2 млн евро на ремонт сразу нескольких школ
Рижская дума решила занять 1,2 миллиона евро на ремонт и обновление нескольких школьных зданий.
Работы по реновации и восстановлению здания запланированы в Рижской Болдерайской новой основной школе на улице Миглас, 9. Общая стоимость этого проекта составляет 559 000 евро. Из этой суммы самоуправление планирует занять 503 100 евро, а 55 900 евро составит софинансирование самоуправления.
Поэтапное обновление школьных зданий также предусмотрено в здании Рижской 66-й средней школы на улице Катринас, 4, и в здании Рижской государственной 3-й гимназии на улице Грецениеку, 10.
Общая стоимость этого проекта запланирована в размере до 806 000 евро. Из этих средств 725 400 евро предполагается занять, а 80 600 евро составит софинансирование самоуправления.
Заем планируется взять в Государственной кассе или у другого кредитора. Срок погашения займа предусмотрен до десяти лет, а отсрочка выплаты основной суммы — до трех лет.