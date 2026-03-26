Рижская дума займет 1,2 млн евро на ремонт сразу нескольких школ

Работы по реновации и восстановлению здания запланированы в Рижской Болдерайской новой основной школе на улице Миглас, 9. Общая стоимость этого проекта составляет 559 000 евро. Из этой суммы самоуправление планирует занять 503 100 евро, а 55 900 евро составит софинансирование самоуправления.