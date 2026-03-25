Ринкевич созвонился с президентом Израиля после новых атак Ирана и выразил солидарность
Эдгар Ринкевич.
LETA / Otkrito.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич по телефону связался с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и выразил солидарность с народом Израиля после недавних атак Ирана и связанных с ним террористических организаций.

Эдгар Ринкевич отметил, что в ходе разговора стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Как уже сообщалось, в результате иранского ракетного удара по центральной части Израиля во вторник пострадали как минимум 12 человек, сообщили экстренные службы.

Израильская служба скорой помощи сообщила, что оказала первую помощь девяти пострадавшим в городе Бней-Брак недалеко от Тель-Авива, после чего доставила их в больницы этого района. Среди пострадавших был 23-летний мужчина в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями живота и головы, а также восемь человек в легком состоянии, в том числе шесть детей. В расположенном неподалеку Гиват-Шмуэле пострадали еще три человека.

С полуночи на вторник израильская армия 12 раз предупреждала о ракетах, выпущенных из Ирана.

Другие сейчас читают