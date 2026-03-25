В четверг в Латвии ожидается неустойчивая погода с дождями и сильным ветром

Днем дождь ожидается в Селии, а также во многих регионах Латгале и востока Видземе. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +5...+11 градусов.