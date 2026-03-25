Сегодня 13:12
В Риге вспышка сальмонеллеза в детсадах продолжает расти: зарегистрированы еще 23 случая
Вспышка сальмонеллеза в двух детских садах Риги продолжает расширяться: число зарегистрированных случаев выросло еще на 23 и достигло 129. Пока в проверенных продуктах и смывах сальмонеллы не обнаружены, однако расследование продолжается, а Продовольственно-ветеринарная служба уже возбудила административное дело.
Как сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), в образцах пищевого сырья и смывах из рижского дошкольного образовательного учреждения Sprīdītis и 215-го дошкольного учреждении сальмонеллы пока не обнаружены.
На лабораторные исследования были отправлены образцы яиц, свинины, мяса птицы и рыбных продуктов, а также смывы с различных поверхностей. Исследованные до сих пор образцы соответствуют критериям безопасности. В то же время лаборатория все еще ожидает результатов исследования рыбной продукции.
ПВС возбудила административное дело для оценки ответственности предприятия общественного питания.