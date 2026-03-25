Сегодня 13:12
В двух детских садах Риги зарегистрировано еще 9 случаев сальмонеллеза
В двух детских садах Риги зарегистрировано еще девять случаев заболевания сальмонеллезом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего в этой вспышке зарегистрировано 129 случаев сальмонеллеза. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Как сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), в образцах пищевого сырья и смывах из рижского дошкольного образовательного учреждения Sprīdītis и 215-го дошкольного учреждении сальмонеллы пока не обнаружены.
На лабораторные исследования были отправлены образцы яиц, свинины, мяса птицы и рыбных продуктов, а также смывы с различных поверхностей. Исследованные до сих пор образцы соответствуют критериям безопасности. В то же время лаборатория все еще ожидает результатов исследования рыбной продукции.
ПВС возбудила административное дело для оценки ответственности предприятия общественного питания.