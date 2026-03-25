В Латвии
Сегодня 09:01
В среду с усилением ветра температура может достичь +16 градусов
В среду в Латвии значительно усилится южный ветер, а воздух прогреется до +11...+16 градусов, прогнозируют синоптики.
Скорость южного ветра порывами будет достигать 13-18 метров в секунду, а в западной Курземе даже 20 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь, в Курземе осадки усилятся к вечеру. Временами выглянет солнце.
В Риге утром возможен небольшой дождь, а днем ожидаются порывы южного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +14 градусов.