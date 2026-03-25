Шноре негодует: латвийцы своими деньгами фактически финансируют "военную машину" России
Несмотря на курс на разрыв связей с Россией, в Латвии до сих пор продаются российские товары. Депутат Сейма Эдвинс Шноре (Нацобъединение) заявил, что ситуация "ненормальная", а предложенные меры, по его мнению, сознательно затягиваются.
В Латвии продолжается дискуссия о том, насколько эффективно страна сокращает экономические связи с Россией. Депутат Сейма от Национального объединнения, глава подкомиссии по внутренней безопасности Эдвинс Шноре в эфире программы «Ziņu top» заявил, что реальных действий в этом направлении он пока не видит.
По его словам, проблема обсуждается давно, но существенных изменений нет: «Я пока не вижу реальных действий. Мы об этом постоянно говорим и с трибуны Сейма, и в дебатах». В качестве примера он привел личное наблюдение:
«Я захожу в магазин на Югле — и вижу, что там фактически вся продукция из России. Это было в прошлом году, это есть и сейчас».
Шноре подчеркивает, что подобная ситуация означает прямую финансовую поддержку страны-агрессора: «Латвийские жители своими деньгами фактически финансируют военную машину России. Покупая российские товары, деньги уходят туда». Он также отметил, что в ряде случаев бенефициарами бизнеса являются граждане России: «Ситуация абсолютно ненормальная. Я не вижу ни одной причины, почему это нельзя прекратить».
При этом, по его мнению, решения намеренно затягиваются: «Все время тянут время. Я могу только предполагать — возможно, есть экономические интересы или влияние спонсоров партий».
Одним из предложений, обсуждаемых в политической повестке, стал так называемый «военный налог»: «Мы предлагали ввести военный налог — для тех, кто хочет торговать с Россией, чтобы они платили больше».
Однако, как утверждает Шноре, инициатива фактически не продвигается: «Формально говорят, что предложение находится в обороте. Но на деле к нему просто не прикасаются — кладут в ящик».