Правительство Латвии готовит денежный подарок одной категории населения страны
Чтобы стабилизировать ситуацию в сельскохозяйственной отрасли, правительство во вторник, 24 марта, по предложению Министерства земледелия поддержало сниженную ставку акцизного налога — 21 евро за 1000 литров дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве.
В настоящее время в законе «Об акцизном налоге» сниженная ставка акциза на дизельное топливо, используемое для обработки сельскохозяйственных земель, составляет 70,05 евро за 1000 литров. Снижение акцизного налога на сельскохозяйственное дизельное топливо будет действовать в период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года. Предложения об изменениях акцизного налога еще рассмотрит Сейм.
Как поясняют в Министерстве земледелия, климатические условия последних трех лет были неблагоприятными для сельскохозяйственной отрасли. Ситуацию усугубили последствия вторжения России в Украину, которые уже несколько лет негативно влияют на сельское хозяйство и предприятия по производству продуктов питания в Латвии. Война в Украине с 2022 года способствовала резкому росту цен на энергию, сырье, минеральные удобрения и другие производственные ресурсы, подвергнув отрасль длительному кризисному давлению и существенно ухудшив финансовое положение и рентабельность хозяйств. Дополнительно неблагоприятную ситуацию усугубил военный конфликт на Ближнем Востоке.
В результате всех этих факторов продолжают расти цены на три ключевые позиции в сельскохозяйственном производстве — минеральные удобрения, дизельное топливо и энергоресурсы. Сельское хозяйство и производство продуктов питания являются стратегически важными отраслями, которые должны ежедневно обеспечивать общество доступной пищей в любой ситуации.
"Особенно сложной ситуацию делает тот факт, что в ближайшее время начнутся посевные работы зерновых и полевых культур, что потребует от фермеров значительных ресурсов и своевременных инвестиций", - указывает Минземледелия.
Ранее, как сообщал Otkrito.lv, правительство поддержало снижение акциза на дизельное топливо примерно на 15%.