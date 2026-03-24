Правительство Латвии готовит денежный подарок одной категории населения страны

Как поясняют в Министерстве земледелия, климатические условия последних трех лет были неблагоприятными для сельскохозяйственной отрасли. Ситуацию усугубили последствия вторжения России в Украину, которые уже несколько лет негативно влияют на сельское хозяйство и предприятия по производству продуктов питания в Латвии. Война в Украине с 2022 года способствовала резкому росту цен на энергию, сырье, минеральные удобрения и другие производственные ресурсы, подвергнув отрасль длительному кризисному давлению и существенно ухудшив финансовое положение и рентабельность хозяйств. Дополнительно неблагоприятную ситуацию усугубил военный конфликт на Ближнем Востоке.