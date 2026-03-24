Погоня в Лиепае попала на видео: 15-летний мотоциклист пытался скрыться от полиции

Подросток передвигался по лесу Беберлини без включенных световых приборов, при этом у мотоцикла не было государственного регистрационного номера. Сотрудники полиции неоднократно давали водителю указание остановиться, однако он продолжал движение, превышая разрешенную скорость. Мотоциклист выехал на бульвар Атмодас, где, выбрав опасную скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и упал.