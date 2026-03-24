Погоня в Лиепае попала на видео: 15-летний мотоциклист пытался скрыться от полиции
В Лиепае 15-летний подросток на мотоцикле пытался скрыться от полиции, игнорируя требования остановиться. Погоня закончилась аварией, задержанием и возбуждением уголовного дела.
В воскресенье в Лиепая полицейские остановили 15-летнего водителя мотоцикла, который, нарушая правила дорожного движения и не выполняя требования остановиться, пытался скрыться от полиции.
Подросток передвигался по лесу Беберлини без включенных световых приборов, при этом у мотоцикла не было государственного регистрационного номера. Сотрудники полиции неоднократно давали водителю указание остановиться, однако он продолжал движение, превышая разрешенную скорость. Мотоциклист выехал на бульвар Атмодас, где, выбрав опасную скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и упал.
Лицо было задержано. Учитывая, что он является несовершеннолетним, на место происшествия была вызвана его мать. Сам водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подростка начато несколько административных процессов. Также возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивной езде после повторных или многократных требований должностного лица остановить транспортное средство.
Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком до пяти лет. Сотрудники полиции завершили расследование и в ускоренном порядке передали уголовное дело в прокуратуру для начала уголовного преследования.