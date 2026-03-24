В Латвии могли бы построить новые ГЭС, но мешает одно обстоятельство

"Произведенная на гидроэлектростанциях электроэнергия уже несколько десятилетий является одним из самых стабильных базовых ресурсов", - подчеркнул министр климата и энергетики Каспарс Мелнис. Он отметил, что на эти генерирующие мощности государство рассчитывает и в будущем. "Если в 2017 году объем производства электроэнергии на латвийских ГЭС был рекордным, то другие отрасли, например, сельское хозяйство, в том же году столкнулись с затоплением полей и его последствиями", - отметил министр. По его словам, именно объем притока воды, то есть метеорологические условия, является ключевым фактором для работы ГЭС. С точки зрения экономической эффективности Латвия могла бы последовать примеру Скандинавии, где в водохранилищах ГЭС накапливают воду для производства электроэнергии на целый месяц. Это позволяет скандинавским ГЭС гораздо более стабильно производить электроэнергию, однако в Латвии этому препятствует рельеф, поэтому нужно использовать имеющиеся возможности.