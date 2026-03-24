В Адажи запускают крупный инфраструктурный проект: улицу Яункулу ждет полная реконструкция
С наступлением благоприятной погоды в этом месяце в Адажи начались значительные работы по улучшению инфраструктуры на улице Яункулу, что станет важным шагом к созданию более упорядоченной, безопасной и удобной среды как для предпринимателей, так и для жителей.
Во время строительных работ улицу реконструируют на участке протяженностью 661 метр, построят пешеходные и велодорожки, установят новое энергоэффективное освещение и благоустроят прилегающую территорию. Также предусмотрено строительство наружных сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью 469,5 метра — от Ригас гатве до улицы Плостниеку.
После завершения работ передвижение станет более безопасным, удобным и доступным для всех жителей. Реализовать проект планируется до 31 декабря 2027 года.
В период реконструкции — начиная с 23 марта — грузовому транспорту необходимо использовать объездной маршрут по улицам Драудзибас и Саулес.
В результате масштабных работ инфраструктура улицы Яункулу будет значительно улучшена, что должно способствовать развитию местного предпринимательства и повысить мобильность жителей, обеспечив безопасное и удобное передвижение для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. Одной из целей проекта также является привлечение частных инвестиций в Адажский край.