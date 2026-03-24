Госучреждения выплатили 17,5 млн евро премий - кое-кто из чиновников получил по 5000 евро

Премии в размере 5000 евро и выше были выплачены 45 получателям - по закону такие крупные выплаты могут получать только руководящие должностные лица. Из них 13 работают в финансовом ведомстве, девять - в Минэкономики, восемь - в МВД, пять - в учреждениях Министерства умного управления и регионального развития. Четверо премированных работают в учреждениях Минсообщения, по двое - в учреждениях Минздрава и Министерства климата и энергетики, по одному - в сфере юстиции и образования.