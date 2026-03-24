Жители Латвии теперь могут заказывать товары популярного магазина, не выходя из дома
Компания Wolt расширяет сотрудничество с розничными партнерами в Латвии — к платформе присоединилась крупнейшая сеть розничной торговли товарами для красоты и дома Drogas.
На платформе Wolt уже сейчас можно оформить заказы на товары Drogas из 24 магазинов в Риге, Рижском регионе, Юрмале, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе и Даугавпилсе. В ближайшие недели это число планируется удвоить, одновременно расширив доступность и в других городах — Адажи, Цесисе, Екабпилсе, Саласпилсе и Сигулде.
В приложении Wolt доступен широкий ассортимент — в среднем около 3300 товаров в каждом магазине Drogas. В предложение входят товары для красоты и гигиены, бытовая продукция и другие необходимые в повседневной жизни вещи, которые пользуются спросом у клиентов Drogas.
Для дополнительного удобства клиентам Wolt+ на платформе уже доступны и специальные предложения на товары Drogas. Сейчас более 2000 товаров предлагаются со скидками до 40%, что дает возможность приобрести популярные товары для красоты и повседневного использования по особенно выгодным ценам.
В будущем обе компании планируют не только постепенно расширять доступность сервиса, но и проводить совместные маркетинговые активности, а также совершенствовать предложение, чтобы обеспечить клиентам еще более удобный и современный опыт покупок.