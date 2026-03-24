Март в Латвии побил 124 температурных рекорда
Вторая декада марта оказалась на 5 градусов теплее нормы, принесла более сотни температурных рекордов и заметный дефицит осадков, показывают данные латвийских метеорологов.
Средняя температура воздуха во второй декаде марта составила в Латвии +5,3 градуса, что на 5,1 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
С 27 февраля в Латвии сохраняется теплая погода - за это время установлено 124 новых температурных рекорда.
Самая высокая температура воздуха в середине месяца составила +17,1 градуса 14 марта в Лиепае и Павилосте, а самая низкая была зафиксирована 19 марта в Мадоне - около -6 градусов.
Количество осадков во второй декаде месяца в среднем составило 4,7 миллиметра, или 37% от нормы. Больше всего осадков выпало в Айнажи - 12,5 миллиметра, а меньше всего дождей было в Екабпилсе, где зарегистрировано лишь 2 миллиметра осадков.
Средняя относительная влажность воздуха в середине марта составила 77% - от 67% в Екабпилсе и Резекне до 86% в Павилосте и Вентспилсе.
Самые сильные порывы ветра наблюдались 13 марта в Павилосте - 19,8 метра в секунду.