В Олайне среди ночи загорелась спальня: женщина с инвалидностью вынесла мужа из огня
В Олайне произошел разрушительный пожар. В двухэтажном доме среди ночи загорелась спальня в квартире на втором этаже. Оба жильца пострадали, и им потребовалась помощь медиков.
На следующий день у двухэтажного дома на улице Ригас начались работы по уборке территории, чтобы уничтоженные огнем вещи больше не лежали перед зданием.
Пожар произошел в квартире на втором этаже, где жили Лариса с мужем. По словам женщины, возгорание вскоре после полуночи началось из-за короткого замыкания в электропроводке.
«У нас в комнате только одна розетка. От нее идут удлинители. Вечером я включила обогреватель, маленький тепловентилятор. И этот провод загорелся. Не знаю, как я проснулась. Меня саму увезли в больницу, вся была черная от копоти. Но я успела схватить мужа. Он спал лицом к огню. Я его схватила, не знаю, откуда у меня взялись силы. У меня еще и инвалидность из-за ног. Я вытащила его в подъезд и довела до скорой помощи. Не знаю, было ли у него обожжено лицо, потому что было темно», — рассказала Лариса.
По ее словам, во всех комнатах квартиры потолки покрыты черной копотью. Спальня уничтожена полностью. Уцелели лишь некоторые верхние вещи мужа, а все остальное либо превратилось в пепел, либо подлежит выбросу.
Женщина рассказала, что квартира принадлежит самоуправлению, и без крыши над головой семья не останется — им предложили другое жилье.
«Мне дали ветровку, дали обувь, потому что практически все сгорело. Муж сейчас находится в больнице, в реанимации», — сказала она, поблагодарив подруг, которые помогли ей после пожара.
Сама женщина после происшествия тоже находилась в больнице, но, к счастью, серьезных травм не получила.