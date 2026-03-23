В Олайне среди ночи загорелась спальня: женщина с инвалидностью вынесла мужа из огня

«У нас в комнате только одна розетка. От нее идут удлинители. Вечером я включила обогреватель, маленький тепловентилятор. И этот провод загорелся. Не знаю, как я проснулась. Меня саму увезли в больницу, вся была черная от копоти. Но я успела схватить мужа. Он спал лицом к огню. Я его схватила, не знаю, откуда у меня взялись силы. У меня еще и инвалидность из-за ног. Я вытащила его в подъезд и довела до скорой помощи. Не знаю, было ли у него обожжено лицо, потому что было темно», — рассказала Лариса.