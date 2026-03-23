Жителей Латгале предупредили об интенсивном движении военных вертолетов из-за учений НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии на вертолетах будут переброшены с аэродрома военной базы Лиелварде на аэродром Лоцики в Даугавпилсе, где проведут имитацию воздушно-десантной операции. Ожидается более интенсивное движение военных вертолетов по маршруту между аэродромами Лиелварде и Лоцики, а также в окрестностях Даугавпилса, в том числе в темное время суток. После посадки на аэродроме Лоцики военнослужащие будут выполнять задачи с использованием учебных боеприпасов. Учебные боеприпасы создают шум, но не представляют угрозы для здоровья и жизни людей.