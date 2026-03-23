Жителей Латгале предупредили об интенсивном движении военных вертолетов из-за учений НАТО
С 23 по 24 марта в Латгальском регионе проходят организованные многонациональной бригадой НАТО в Латвии воздушно-десантные учения Pērkons, цель которых — совершенствование способности подразделений НАТО быстро и скоординированно перебрасывать силы для выполнения задач.
В учениях участвуют подразделения многонациональной бригады НАТО в Латвии, Военно-воздушных сил Латвии, 3-го авиационного полка США, а также 3-я Латгальская бригада Земессардзе.
Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии на вертолетах будут переброшены с аэродрома военной базы Лиелварде на аэродром Лоцики в Даугавпилсе, где проведут имитацию воздушно-десантной операции. Ожидается более интенсивное движение военных вертолетов по маршруту между аэродромами Лиелварде и Лоцики, а также в окрестностях Даугавпилса, в том числе в темное время суток. После посадки на аэродроме Лоцики военнослужащие будут выполнять задачи с использованием учебных боеприпасов. Учебные боеприпасы создают шум, но не представляют угрозы для здоровья и жизни людей.
Учения укрепляют обороноспособность Латвии и безопасность жителей, одновременно совершенствуя возможности коллективной обороны НАТО и взаимодействие союзников.