В Латвии
Сегодня 18:01
Во вторник в Латвии потеплеет до +12 градусов
Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.
Температура воздуха ночью понизится до +2...-3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8...+12 градусов, местами на побережье температура не превысит +6 градусов.
В Риге осадков не ожидается, днем сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +2 градусов, в пригороде - до -1 градуса. Во второй половине дня воздух прогреется до +11 градусов.