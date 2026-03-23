"Когда-то нам завидовали, а теперь..." Бывший мэр Риги разочарован тем, во что превратилась столица
Когда-то Рига была предметом зависти соседей, но сегодня ситуация изменилась. Пустые улицы в центре и закрывающиеся бизнесы заставляют задуматься — что происходит с латвийской столицей? Свое мнение на этот счет высказал бывший мэр столицы Гундарс Боярс.
Бывший мэр Риги, предприниматель и наблюдатель политических процессов Гундарс Боярс в интервью программе «nra.lv TV sarunas» признался, что испытывает тревогу и разочарование, наблюдая за тем, во что превращается столица Латвии. По его словам, чувства однозначно негативные: «Да, грустные. Конечно, есть и объективные, и субъективные причины».
Он напомнил, что еще сравнительно недавно ситуация была противоположной: «Когда-то наши соседи — эстонцы и литовцы — нам завидовали, какой была Рига, и хотели иметь у себя что-то подобное».
Однако сегодня, по мнению бывшего мэра, столицы соседних стран ушли далеко вперед: «Сейчас обе столицы наших соседей значительно нас опережают».
Особенно остро упадок ощущается в историческом центре города. Боярс описывает атмосферу Старой Риги в конце недели: «Самое грустное — это пятничный вечер в Старой Риге, когда видишь пустые улицы».
Он подчеркивает, что район, который должен быть притягательным для туристов и инвестиций, теряет свою функцию:
«Место, которое должно быть магнитом для туризма, магнитом для инвестиций, заполняется витринами с надписями “Продается”, “Сдается в аренду”».
По мнению Боярса, такие изменения — тревожный сигнал, свидетельствующий о более глубоких проблемах в развитии города и его конкурентоспособности в регионе.