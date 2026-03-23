Почти 2000 литовских грузовиков и фур наконец покинут Беларусь - Лукашенко дал добро
Белорусские власти разрешили выезд более 1,9 тыс. литовских грузовиков, простаивавших на стоянках по распоряжению Минска. Транспорт смогут выпустить после оплаты сниженного сбора, а таможня уже готовится увеличить пропускную способность границы.
Авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко дал зеленый свет на выезд литовских грузовых транспортных средств из страны. По сообщению государственного информационного агентства «БелТА», Лукашенко принял решение разрешить выезд транспортным средствам с литовскими государственными номерами после рассмотрения обращения литовских и польских перевозчиков.
Как сообщает агентство, транспортные средства смогут покинуть территорию страны после оплаты за стоянки, на которых им было предписано находиться все это время. Отмечается, что данный сбор «в несколько раз ниже» ранее установленной Минском платы в размере 120 евро в сутки.
Государственный таможенный комитет Беларуси, на который ссылается «БелТА», сообщил, что более 1,9 тыс. тягачей и полуприцепов смогут выехать из Беларуси в направлении Литвы «в соответствии с законом».
Зарегистрированные в Литве транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, также смогут выехать в направлении Польши.
По данным «БелТА», таможенные органы уже приступили к работе, а Государственный таможенный комитет Беларуси направил литовской таможне предложение увеличить пропускную способность пограничных пунктов.