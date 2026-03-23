Латвию ждет новый рост оборонных расходов: президент предложил срочно менять закон

Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета.