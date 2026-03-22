В Риге расследуют вспышку сальмонеллеза в детсадах: два ребенка госпитализированы, случаев уже 106
В Риге продолжает расти число заболевших после вспышки сальмонеллеза в двух дошкольных учреждениях — уже зарегистрировано 106 случаев. Проверки проходят как в самих детсадах, так и у поставщика питания, а работа одной из кухонь временно ограничена до выяснения всех обстоятельств.
В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отметили, что в ближайшее время будет доступна более подробная информация о случаях заболевания.
Как уже сообщалось, в двух рижских дошкольных учреждениях, обслуживаемых одним поставщиком питания, возникли подозрения на сальмонеллез. Ранее SPKC подтвердил агентству LETA, что два ребенка были госпитализированы.
В центре пояснили, что первые симптомы заболевания в образовательных учреждениях появились 18 марта. Информацию SPKC получил 19 марта и сразу начал эпидемиологическое расследование.
Основные симптомы заболевания — диарея и высокая температура.
В Детской клинической университетской больнице в пятницу, 20 марта, с симптомами кишечной инфекции проходили лечение несколько детей дошкольного возраста из разных детских садов. У двоих из них подтвержден сальмонеллез, однако состояние ни одного ребенка сейчас не оценивается как критическое.
Случаи заболевания выявлены в дошкольном учреждении Sprīdītis, что подтверждает и SPKC, однако второе учреждение центр не раскрывает.
В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) агентству LETA пояснили, что после получения информации от SPKC в четверг служба оперативно провела проверки как в Sprīdītis, так и на месте приготовления пищи в Рижском 215-м дошкольном образовательном учреждении на улице Усмас, поскольку еда для Sprīdītis доставляется именно оттуда, а не готовится на месте.
На месте приготовления пищи и в образовательном учреждении PVD взяла образцы сырья и смывов с поверхностей и направила их на лабораторные исследования по различным показателям микробиологического загрязнения. О полученных результатах будет проинформирован SPKC, который проводит эпидемиологическое расследование.
В обеих учреждениях — Sprīdītis и Рижском 215-м дошкольном образовательном учреждении — услуги питания обеспечивает SIA Fristar.