Середина недели принесет Латвии дождь и ветер, а выходные - уже до +15 градусов
Новая неделя в Латвии начнется с переменчивой, но в целом мягкой погоды: местами пройдут небольшие дожди, ночью возможны слабые заморозки, а ближе к выходным воздух прогреется уже до по-весеннему приятных значений.
В понедельник и вторник местами ожидается небольшой дождь, а в ночь на вторник кое-где к нему может добавиться и мокрый снег. В темное время суток во многих районах прогнозируется слабый мороз до -3 градусов, хотя местами, особенно у моря, температура будет колебаться около нуля. Днем воздух на большей части территории страны прогреется до +7…+12 градусов. В основном будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений.
В середине недели и во второй ее половине количество осадков увеличится — через Латвию пройдут несколько активных зон осадков, которые во многих местах принесут небольшой или умеренный дождь. Южный ветер постепенно сменится северным и временами будет усиливаться, однако самый ветреный день ожидается в среду, когда порывы южного ветра на большей части территории страны достигнут 15-16 метров в секунду. Ночью температура будет держаться в пределах 0…+5 градусов, а днем подниматься до +8…+13 градусов. В выходные столбики термометров местами могут превысить и отметку +15 градусов.