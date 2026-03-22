Середина недели принесет Латвии дождь и ветер, а выходные - уже до +15 градусов

В середине недели и во второй ее половине количество осадков увеличится — через Латвию пройдут несколько активных зон осадков, которые во многих местах принесут небольшой или умеренный дождь. Южный ветер постепенно сменится северным и временами будет усиливаться, однако самый ветреный день ожидается в среду, когда порывы южного ветра на большей части территории страны достигнут 15-16 метров в секунду. Ночью температура будет держаться в пределах 0…+5 градусов, а днем подниматься до +8…+13 градусов. В выходные столбики термометров местами могут превысить и отметку +15 градусов.