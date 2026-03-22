ФОТО: в Риге несколько сотен человек простились с Янисом Стрейчем

Прощание с Янисом Стрейчем
22 марта в Большом зале Дома Рижского латышского общества несколько сотен человек простились с кинорежиссером и сценаристом Янисом Стрейчем.
Церемония прощания прошла с 12:00 до 14:00. В разные моменты в зале одновременно находились около ста человек, при этом поток пришедших проститься постоянно менялся.
Провожающие также могли увидеть восемь картин Стрейча, выставленных в Доме Рижского латышского общества. Во время церемонии звучали несколько музыкальных выступлений. В Золотом зале прошел поминальный обед под сопровождение народной музыки.
С 12:00 в Верманском саду при поддержке Рижской думы на большом экране показывают художественные фильмы, снятые Стрейчем.
В Доме Рижского латышского общества сегодня с 11:00 до 19:00, а также 23 марта с 10:00 до 19:00 доступна книга записей, в которой друзья, современники, почитатели таланта и труда Стрейча, а также все желающие смогут оставить слова памяти и признательности.
Янис Стрейч ушел из жизни 5 марта в возрасте 89 лет. Он родился 26 сентября 1936 года в хуторе «Анспоки» Прейльской волости и с 1964 года начал работать в кино и театральной режиссуре.