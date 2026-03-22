Ночь в Латвии будет холодной, но днем воздух прогреется до +13 градусов
После прохладной и местами туманной ночи в Латвию в понедельник придет более приятная весенняя погода. Днем во многих местах выглянет солнце, воздух прогреется до +13 градусов, и лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ночь на понедельник пройдет с небольшой облачностью, без осадков и при слабом ветре. Местами образуется туман, который ухудшит видимость не только ночью, но и ранним утром. Воздух остынет до +2...-3 градусов. В Риге ночь будет в основном ясной и сухой, ветер останется слабым. Минимальная температура воздуха составит 0...+2 градуса.
Днем облаков станет больше, однако во многих местах все же будет выглядывать солнце. Местами облака могут принести небольшой кратковременный дождь. Ветер южного направления будет слабым до умеренного, а температура воздуха повысится до +8...+13 градусов. Немного прохладнее будет лишь местами на побережье.
В Риге ожидается переменная облачность, небольшой дождь возможен только во второй половине дня и вечером. Воздух прогреется до +10...+12 градусов, будет преобладать слабый ветер.