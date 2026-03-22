"Блогов нет, каналов нет": в России дети уже начали петь, как хорошо, когда власти отключают интернет
На фоне массовых сбоев и отключения интернета в России в эфире популярного шоу "Поле чудес" выходит песня о том, как прекрасно жить без Сети — и исполняют ее дети. Реакция даже российских зрителей — от смеха до откровенного недоумения.
Пока жители разных регионов России жалуются на перебои со связью и невозможность пользоваться привычными сервисами, федеральное телевидение предлагает неожиданную интерпретацию происходящего — через песню о пользе отсутствия интернета.
20 марта в эфире шоу «Поле чудес» появился номер детской вокальной студии «Комильфо» из Волгограда. Вместе с руководительницей Анастасией Серебряковой дети исполнили композицию, в которой отсутствие интернета подается как нечто положительное — почти освобождение.
По сюжету песни отключение сети означает, что «блогов нет, каналов нет», а телефоны становятся «ни к чему». Вместо этого предлагается играть в бадминтон и радоваться «живому общению». Проблемы с учебой тоже обесцениваются: «пусть не выучен урок, но в реальности друзей рядом видеть веселей».
Припев закрепляет идею:
«Не хотим, не хотим — не поймаешь в сети,
не сидим, не сидим в вашем интернете».
Появление этого номера совпало с волной жалоб на перебои связи — в том числе в Москве и других городах, где пользователи не могли зайти в приложения или выйти в интернет. В таких условиях песня прозвучала для многих как минимум странно.
Реакция в сети не заставила себя ждать. Пользователи писали: «Ошалели что ли?», «Ну это уже чересчур», «Не хотите — не сидите, но возможность должна быть». Некоторые восприняли номер как неудачную попытку «переупаковать» проблему, другие — как откровенно абсурдную ситуацию, в которой реальность и телевизионная повестка окончательно разошлись. В итоге получился почти символический эпизод: на фоне реальных ограничений связи зрителям предлагают не задавать вопросы, а просто… спеть об этом.
Отдельное обсуждение вызвало участие детей в подобном выступлении. Критики отмечают, что идея «жизни без интернета» подается не как личный выбор, а как нечто вынужденное — но при этом обернутое в позитивную форму.
Ирония ситуации усиливается тем, что студия «Комильфо» работает при муниципальном учреждении, а ее руководительница отмечена наградами и благодарностями, в том числе от представителей так называемой «патриотической сцены».