В Латвии
Сегодня 09:13
В воскресенье будет по-весеннему тепло
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье будет тепло, как весной.
Воскресенье будет спокойным. Хотя солнце временами будет скрыто облаками, день будет сухим. Будет дуть легкий ветер, температура поднимется до +8…+13 градусов, лишь местами на побережье будет немного холоднее.
Как и в последние несколько дней, в воскресенье новых температурных рекордов не ожидается, поскольку самый теплый день 22 марта в истории метеорологических наблюдений был зафиксирован в 2007 году. Тогда воздух в Скулте, Лимбажский регион, прогрелся до +19 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность и сухая погода. Днем на солнце температура поднимется до +10…+12°.