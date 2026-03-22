Жителям Латвии объяснили, что происходит с почвой и питьевой водой после весенних паводков
Весенние паводки в Латвии происходят каждый год — где-то сильнее, где-то слабее. Но после них у людей неизбежно возникает вопрос: можно ли потом сажать в такой почве клубнику, укроп, помидоры и безопасно ли это есть? Как пояснил программе Латвийского телевидения Vides fakti руководитель отдела экологического здоровья Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис, главный риск после наводнения связан прежде всего с качеством питьевой воды.
В Кандаве река Абава весной регулярно выходит из берегов и затапливает пойменные луга. Этот год не стал исключением. Местный житель Валдис Мейерс рассказал, что поэтому построил дом не у самой реки, а немного в стороне, потому что паводок может затопить двор, подвал и даже привести к переполнению канализации, сообщает LSM.lv.
Пожарный-спасатель Эдгар Меднис отмечает, что во время паводков в воду часто попадают вещества с дачных участков — содержимое уличных туалетов, удобрения и другая химия. В городах к этому добавляются дизельное топливо, бензин и масла, которые смываются с дорог и попадают в реки и места купания.
Главная опасность — вода из колодцев и неглубоких скважин. Во время паводка туда может попасть фекальное загрязнение, которое невозможно определить на глаз. По словам Кадикиса, если показатели загрязнения высокие, такую воду использовать для питья нельзя. Более защищены глубокие скважины, особенно глубже 20 метров. После паводка колодец, скорее всего, придется чистить, несколько раз откачивать воду и проводить дезинфекцию.
Что касается почвы, то, как пояснил доцент Латвийского университета Имантс Кукулс, азот и фосфор сами по себе не делают урожай опасным — в почве это полезные для растений элементы. Но проблема может быть в другом загрязнении, которое приносит вода, например в тяжелых металлах. Особенно это актуально рядом с железной дорогой, промышленными территориями, автосервисами и фермами.
Еще одна все более заметная проблема — микропластик. Руководитель Лаборатории экологических технологий Латвийского университета Оскар Пурмалис говорит, что паводковые воды могут смывать в реки частицы износа шин, остатки удобрений и другие загрязняющие вещества. Все это в итоге накапливается в водоемах и способствует их зарастанию.
При этом для природы паводки не всегда вредны. Если вода разливается по пойменным лугам и не соприкасается с постройками, промышленными объектами и интенсивно используемыми сельхозземлями, это даже полезно: почва обогащается органическими веществами, а такие территории становятся важной средой обитания для птиц и других животных.
Специалисты напоминают, что владельцам участков в зонах подтопления нужно заранее убирать удобрения и химикаты в безопасные места и надежно закреплять вещи, которые может унести вода. В целом паводки сами по себе для природы полезны, но становятся проблемой там, где в воду попадают отходы, химия и сточные воды.