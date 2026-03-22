В приграничье Латвии начали изымать землю для военной инфраструктуры, но у людей остается много вопросов
Министерство обороны начало изъятие земель у собственников в восточном приграничье для создания противомобильной инфраструктуры. В ведомстве признают, что процесс сложный — как с точки зрения бюрократии, так и оценки земли. У жителей приграничья по-прежнему остается больше вопросов, чем ответов, несмотря на информационную кампанию.
Хозяйство Аматниеки/Риекстини — одно из крупнейших в волости Балтинавская Балвского края, у самой границы с Россией. Его владелец Гунтарс Барткевич вместе с семьей обрабатывает более 5000 гектаров земли. В январе он получил письмо о том, что девять гектаров его земли будут изъяты для нужд противомобильных мероприятий. По его словам, спустя два месяца ясности по-прежнему нет.
Барткевич подчеркивает, что понимает необходимость таких мер для безопасности страны, но считает, что с собственниками должна быть нормальная коммуникация и поиск решений, приемлемых и для государства, и для жителей.
Похожая ситуация и в хозяйстве Котини, где на прошлой неделе прошла встреча с ответственными за изъятие. Однако, по словам представителя хозяйства Роланда Кейшса, вопросов после нее меньше не стало. На первом этапе хозяйству сообщили, что будет изъят один гектар земли. Участок уже обработан и засеян, но до сих пор непонятно, какой будет компенсация — только за понесенные расходы или также за недополученную прибыль и урожай.
В Национальных вооруженных силах конкретных сумм пока не называют. Руководитель Государственного центра оборонных военных объектов и закупок, полковник Каспарс Миезитис, заявил, что убытки, связанные с уже проведенными посевами, будут оценены и компенсированы в полном объеме.
Фермеров беспокоит не только возможная потеря урожая, но и состояние мелиорации. Барткевич опасается, что из-за работ может пострадать вся система отвода воды, а это со временем приведет к заболачиванию сотен гектаров земли. Миезитис заверил, что будут искать решения, чтобы мелиорационные системы продолжали работать, а состояние соседних земель не ухудшилось. Перед изъятием каждый участок также осмотрит оценщик.
На первом этапе уведомления об изъятии направлены почти 200 физическим и юридическим лицам. На втором этапе до 23 марта планируется разослать еще более 300 уведомлений.