Пес ушел в "самоволку" - хозяин заплатит штраф: новые предупреждения полиции
С наступлением весны в Адажском крае участились случаи побегов собак. Владельцам напоминают об ответственности: отсутствие чипа и контроля может обернуться штрафами и расходами на содержание питомца в приюте.
Муниципальная полиция Адажского края распространила сообщение: «С приходом весны наши четвероногие друзья стали особенно активными. Полиция все чаще получает вызовы о собаках, которые отправились гулять без хозяина.
К счастью, во многих случаях у собак есть микрочип, что помогает быстро найти владельца и вернуть питомца домой. Однако если чипа нет или установить владельца невозможно, животное доставляют в приют.
Дружески предупреждаем: если такие прогулки повторятся, владельцу может быть назначен административный штраф. Призываем владельцев:
- убедиться, что собака находится на безопасно ограждённой территории;
- обеспечить наличие чипа и регистрации;
- не оставлять собаку без присмотра там, где она может покинуть участок».
Это означает, что жителю Адажи возможно, придётся потратить несколько десятков евро из-за ненадлежащего ухода за собакой. Во-первых, если животное доставят в приют, владелец должен оплатить его содержание. Во-вторых, законодательство предусматривает административную ответственность за бесконтрольный выгул. Размер штрафа определяется административной комиссией каждой самоуправления — это может быть как предупреждение, так и существенное финансовое наказание.