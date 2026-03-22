Пес ушел в "самоволку" - хозяин заплатит штраф: новые предупреждения полиции
Фото: Ādažu novada pašvaldības policija
Весной многие собаки жителей Адажи начинают свободно гулять по округе.
В Латвии

Пес ушел в "самоволку" - хозяин заплатит штраф: новые предупреждения полиции

Отдел новостей

Otkrito.lv

С наступлением весны в Адажском крае участились случаи побегов собак. Владельцам напоминают об ответственности: отсутствие чипа и контроля может обернуться штрафами и расходами на содержание питомца в приюте.

Муниципальная полиция Адажского края распространила сообщение: «С приходом весны наши четвероногие друзья стали особенно активными. Полиция все чаще получает вызовы о собаках, которые отправились гулять без хозяина. 

К счастью, во многих случаях у собак есть микрочип, что помогает быстро найти владельца и вернуть питомца домой. Однако если чипа нет или установить владельца невозможно, животное доставляют в приют.

Дружески предупреждаем: если такие прогулки повторятся, владельцу может быть назначен административный штраф. Призываем владельцев:

  • убедиться, что собака находится на безопасно ограждённой территории;
  • обеспечить наличие чипа и регистрации;
  • не оставлять собаку без присмотра там, где она может покинуть участок».

Это означает, что жителю Адажи возможно, придётся потратить несколько десятков евро из-за ненадлежащего ухода за собакой.  Во-первых, если животное доставят в приют, владелец должен оплатить его содержание. Во-вторых, законодательство предусматривает административную ответственность за бесконтрольный выгул. Размер штрафа определяется административной комиссией каждой самоуправления — это может быть как предупреждение, так и существенное финансовое наказание.

Темы

АдажиВидземеПолицияНовости регионов

