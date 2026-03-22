Маленький путешественник: в Вентспилсском крае спасли заблудившегося тюлененка

Управление охраны природы напоминает — не всех тюленят нужно спасать. Часто они просто отдыхают на пляже. Только при необходимости специалисты принимают решение о помощи или транспортировке, в том числе в Рижский национальный зоопарк для восстановления. Жителям не разрешается самостоятельно спасать тюленят, так как это может угрожать как животному, так и человеку.