Маленький путешественник: в Вентспилсском крае спасли заблудившегося тюлененка
В Вентспилсском крае спасли тюлененка, который заблудился вдали от моря. Полицейские аккуратно доставили его обратно на пляж, откуда он самостоятельно вернулся в воду.
Заботы муниципальной полиции Вентспилсского края на прошлой неделе вызвал заблудившийся тюлененок, выбравшийся из моря: «12 марта днем полиция получила информацию от Управления охраны природы о том, что в волости Варве, в местности Цирпстене, по старой танковой дороге передвигается молодой тюлененок. Животное заблудилось и не могло вернуться к пляжу.
Когда сотрудники полиции прибыли, тюлененок был найден лежащим на обочине под прибрежными соснами. Он был здоров — без видимых повреждений. Животное не было истощено, поэтому было принято решение доставить его к пляжу. После бережной транспортировки тюлененок самостоятельно направился к морю и вскоре исчез в волнах.
В этом году это был первый тюленёнок, которому помогли сотрудники полиции Вентспилсского края, а также первый подобный случай с момента существования учреждения».
Управление охраны природы напоминает — не всех тюленят нужно спасать. Часто они просто отдыхают на пляже. Только при необходимости специалисты принимают решение о помощи или транспортировке, в том числе в Рижский национальный зоопарк для восстановления. Жителям не разрешается самостоятельно спасать тюленят, так как это может угрожать как животному, так и человеку.