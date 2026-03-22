Водитель автобуса предпринял очень опасный маневр.
Сегодня 05:22
Секунды до удара: опасный маневр автобуса Ecolines попал на видео
Очевидец снял опасный обгон, который предпринял рейсовый автобус на трассе A7 и который едва не привел к аварии. Водителям пришлось резко реагировать, чтобы избежать столкновения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Соблюдение правил дорожного движения всегда остаётся актуальной темой. Одно неверное движение за рулём может стоить жизни. О тревожной ситуации на трассе A7 сообщает Sadursme.lv. Очевидец 20 марта, в пятницу, снял видео, на котором водитель автобуса Ecolines совершает опасный обгон.
Очевидец отмечает, что за ним ехали несколько автомобилей, водителям которых тоже пришлось резко реагировать, чтобы избежать возможного столкновения.
Сообщается, что на этот раз беды удалось избежать, и никто не пострадал.