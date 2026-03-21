Сегодня 09:13
В субботу днем в Латвии будет по-весеннему тепло и солнечно
В субботу в Латвии ожидается по-весеннему теплая и солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем сохранится небольшая облачность, на юге страны облаков будет больше. Продолжит дуть слабый ветер. Температура воздуха в Латвии поднимется до +7...+12 градусов.
В Риге также будет преимущественно солнечно и сухо. Ветер - слабый, столбики термометров достигнут отметки +10 градусов.