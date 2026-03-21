ФОТО: в Domina Shopping открылся новый MyFitness - что изменилось для посетителей
В торговом центре Domina Shopping 20 марта открылся обновленный спортивный клуб MyFitness Domina, в создание которого вложено более 2 миллионов евро. Новый зал стал заметно просторнее прежнего — его площадь увеличилась до 2300 квадратных метров, что примерно на 58% больше предыдущей локации.
Клуб переехал ближе к главному входу C — теперь до него можно дойти менее чем за минуту. Расширение пространства позволило не только увеличить пропускную способность, но и по-новому организовать тренировки.
Зал разделили на несколько функциональных зон: отдельно выделены пространства для кардионагрузок, силовых тренировок, Cross-Training и занятий с тяжелыми весами. Также появился более просторный зал для групповых тренировок — от интенсивных кардио до более спокойных форматов.
Среди новинок — внедрение терапии красным светом RedWave Pure. Это решение чаще используют в спортивной медицине и восстановительных практиках: речь идет о воздействии световых волн, которое, как утверждается, может способствовать восстановлению после нагрузок.
В ближайшее время в клубе также откроется Day SPA нового концепта, что еще больше расширит предложение в сфере здоровья и хорошего самочувствия в Domina. Информация об этом последует отдельно.