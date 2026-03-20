В Латвии мошенничество с фондами ЕС на 95 000 евро привело к реальным тюремным срокам
Проект мелиорации обернулся уголовным делом: Рижский суд признал двух предпринимателей виновными в крупном мошенничестве с фондами ЕС.
Рижский городской суд приговорил двух человек к реальному и условному лишению свободы за мошенничество с сельскохозяйственными фондами Европейского союза (ЕС).
В сообщении для СМИ Европейская прокуратура (EPPO) отмечает, что дело касается проекта по мелиорации сельскохозяйственных земель и реконструкции мелиоративной системы, который финансировался Европейским сельскохозяйственным фондом для развития села (ЕСФРС) и администрировался Службой поддержки села. Общий ущерб бюджету ЕС достиг 95 803 евро.
Согласно результатам расследования, получивший проект коммерсант сотрудничал с другим предпринимателем, чтобы манипулировать процедурой публичных закупок и обеспечить заключение договора с заранее выбранной компанией. Следствие установило, что фактически работы выполняла не компания, с которой был заключен договор, а сам получатель проекта, используя собственные ресурсы, что является нарушением правил закупок, сообщает EPPO.
Суд первой инстанции признал обоих обвиняемых виновными в мошенничестве в крупном размере. Главный обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу. Второму обвиняемому назначено условное лишение свободы с испытательным сроком три года, а также штраф. В отношении вовлеченного юридического лица в качестве меры принуждения применена конфискация недвижимого имущества. Причиненный ущерб был возмещен до вынесения приговора.