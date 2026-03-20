В Латвии мошенничество с фондами ЕС на 95 000 евро привело к реальным тюремным срокам

Суд первой инстанции признал обоих обвиняемых виновными в мошенничестве в крупном размере. Главный обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу. Второму обвиняемому назначено условное лишение свободы с испытательным сроком три года, а также штраф. В отношении вовлеченного юридического лица в качестве меры принуждения применена конфискация недвижимого имущества. Причиненный ущерб был возмещен до вынесения приговора.