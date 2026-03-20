При худшем развитии ситуации дефицит нефти может привести даже к голоду
Мировая энергетика переживает один из самых серьезных кризисов за последние годы — сокращение поставок нефти уже бьет по экономикам, а в беднейших странах может обернуться массовым голодом.
На мировом энергетическом рынке разворачивается одна из самых серьезных кризисных ситуаций последних лет. Об этом в эфире передачи «Preses klubs» заявил депутат Европейского парламента Рихард Колс, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства.
По его словам, агентство фиксирует беспрецедентное сокращение поставок нефти: «Международное энергетическое агентство, на которое я ссылаюсь, заявило, что это крупнейший кризис за всю историю наблюдений. Снижение поставок на глобальном уровне составило 8%. Это очень огромный объем».
При этом, как подчеркнул политик, последствия кризиса распределяются крайне неравномерно. Основной удар приходится не на развитые страны, а на развивающиеся регионы мира: «Это не спад в нашем регионе. Больше всего это затрагивает развивающиеся страны, и, насколько я понимаю, эксперты уже предупреждают, что там это может привести к очень серьезным последствиям».
В развитых странах кризис, скорее всего, выразится в росте цен и экономическом дискомфорте, однако в более уязвимых регионах ситуация может быть гораздо драматичнее: «У нас это в краткосрочной перспективе может вызвать неудобства и более высокие цены. В других местах это может привести даже к своего рода массовому голоду».
Колс отдельно подчеркнул, что значение нефти в мировой экономике гораздо шире, чем просто топливо для автомобилей: «Нефть — это не только то, что мы заливаем в машины. Нефтепродукты являются частью очень широкого производственного цикла — от энергии до производства продуктов питания и логистики».