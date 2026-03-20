Каллас: ЕС может легко оказаться втянутым в "токсичный" конфликт на Ближнем Востоке

Цены на нефть и газ в последние дни резко выросли после того, как Тегеран перекрыл этот стратегический морской путь, заблокировав нефтяные и газовые танкеры, обслуживающие Саудовскую Аравию и Катар. «Вот думаю, что будет, если мы «покончим» с тем, что осталось от террористического государства Иран, и переложим ответственность за так называемый «пролив» на те страны, которые им пользуются, – а мы им не пользуемся. Это заставит наших вялых «союзников» быстро зашевелиться!!!» – написал Трамп в среду на своей социальной платформе Truth Social.