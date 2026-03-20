Каллас: ЕС может легко оказаться втянутым в "токсичный" конфликт на Ближнем Востоке
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в четверг на саммите предостерегла лидеров, что союз может легко оказаться втянутым в "токсичный" конфликт на Ближнем Востоке, из которого впоследствии будет трудно выйти, сообщает Postimees со ссылкой на Politico.
Каллас использовала свое выступление на саммите Европейского совета в Брюсселе, чтобы предостеречь от войны с Ираном с открытым финалом под руководством США и Израиля. «Начать войну – это как завести роман: легко ввязаться, но трудно выйти», – передают ее слова два дипломата, проинформированные о содержании встречи, прошедшей за закрытыми дверями.
В то же время Каллас подчеркнула, что для ЕС важно защищать свои интересы в регионе, но добавила, что в союзе мало кто горит желанием расширять мандат действующей в Красном море военно-морской миссии ЕС «Аспидес».
Президент США Дональд Трамп призвал союзников, включая европейские страны, такие как Франция, Германия и Великобритания, помочь в сопровождении гражданских судов через Ормузский пролив.
Цены на нефть и газ в последние дни резко выросли после того, как Тегеран перекрыл этот стратегический морской путь, заблокировав нефтяные и газовые танкеры, обслуживающие Саудовскую Аравию и Катар. «Вот думаю, что будет, если мы «покончим» с тем, что осталось от террористического государства Иран, и переложим ответственность за так называемый «пролив» на те страны, которые им пользуются, – а мы им не пользуемся. Это заставит наших вялых «союзников» быстро зашевелиться!!!» – написал Трамп в среду на своей социальной платформе Truth Social.