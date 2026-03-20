Объявлена в международный розыск пропавшая в Германии Мара Мейнхарде - возможно, она направлялась в Латвию
В Германии пропала Мара Мейнхарде, 1992 года рождения — возможно, женщина направилась в сторону Латвии, однако здесь так и не появилась.
Об исчезновении Мары Мейнхарде в социальной сети Facebook сообщила ее сестра Иева. Она указала, что пропавшая — худощавого телосложения, с длинными темными волосами, которые чаще всего носит собранными.
Последний раз с семьей она связывалась 12 марта этого года. Известно, что Мара Мейнхарде вышла из своего места жительства в Германии — в Кольнбурге, в районе Фихтаха — и уехала на черном автомобиле BMW 118 с государственным регистрационным номером NO8463.
Текущее местонахождение женщины неизвестно. Есть вероятность, что она могла направиться в сторону Латвии.
Государственная полиция подтвердила порталу Jauns.lv, что получено заявление об исчезновении Мары Мейнхарде. Женщина объявлена в международный розыск, и полиция продолжает поисковые мероприятия.
Государственная полиция и родственники просят откликнуться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Мары Мейнхарде или кто видел женщину. Сообщить любую информацию просят по телефону +371 25555115 или обратившись в ближайший полицейский участок.