В Риге этой весной раньше обычного начали большую уборку после зимы: что уже сделано
Уже третью неделю в Риге продолжаются работы по уборке улиц и территорий, в ходе которых собирают противоскользящий материал, рассыпанный зимой. На данный момент приведено в порядок уже более трети проезжих частей. В работах задействованы 43 единицы техники. По поручению руководства думы этой весной уборку начали раньше, чем в другие годы.
К завершению приближается и весенняя уборка рижских парков. Одновременно, с наступлением подходящих погодных условий, начались работы по приведению в порядок территорий у городского канала.
Для очистки улиц используется различная техника, а также ручной труд. Работы продолжатся и в апреле. Проезжие части и велодорожки убирают 23 единицы техники, при необходимости привлекаются и рабочие бригады. Для уборки тротуаров в городе задействованы 20 единиц техники с оборудованием для увлажнения, чтобы не допустить образования облаков пыли. С тротуаров уже собрано 275 кубометров противоскользящего материала.
Мосты очищают ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. После уборки крупных и магистральных улиц начнут чистить улицы меньшего значения, то есть улицы в микрорайонах. Сейчас уже убрано более трети рижских проезжих частей.
В городе продолжается и ремонт дорожного покрытия — устраняются ямы, появившиеся за зимний сезон. На данный момент отремонтировано 1420 квадратных метров покрытия.
Весенняя уборка в рижских парках также близится к завершению. Механизированные работы начались 8 марта. Дальнейший темп будет зависеть от погодных условий, однако в целом весеннюю уборку садов и парков планируется завершить на следующей неделе — на неделю раньше, чем в прошлом году. Собранный материал по возможности используют повторно — для выравнивания гравийного покрытия и восстановления дорожек.
Кроме того, в нескольких парках — в парке Узварас, Аркадияс, Нордекю парке и других — установлены стойки с пакетами, чтобы владельцы собак могли убирать за своими питомцами. Они предназначены для случаев, когда свои пакеты забыты дома, поэтому самоуправление призывает пользоваться ими ответственно.