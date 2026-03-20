В Риге этой весной раньше обычного начали большую уборку после зимы: что уже сделано

Весенняя уборка в рижских парках также близится к завершению. Механизированные работы начались 8 марта. Дальнейший темп будет зависеть от погодных условий, однако в целом весеннюю уборку садов и парков планируется завершить на следующей неделе — на неделю раньше, чем в прошлом году. Собранный материал по возможности используют повторно — для выравнивания гравийного покрытия и восстановления дорожек.