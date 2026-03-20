Рига обновила сердце трамвайной системы: что изменилось в историческом депо №5 спустя 125 лет

В Риге завершилась масштабная реконструкция 5-го трамвайного депо — объекта, история которого начинается еще в 1901 году. За более чем век существования он неоднократно перестраивался, а в 1960-х годах к нему были добавлены дополнительные корпуса, которые со временем устарели. В ходе реконструкции, начавшейся в конце 2023 года, пристройки 1963 года были демонтированы, а на их месте возвели новое здание. Одновременно были модернизированы существующие помещения, чтобы обеспечить современные условия для обслуживания и ремонта трамваев. При этом особое внимание уделили сохранению исторического наследия, органично объединив его с современной инфраструктурой.