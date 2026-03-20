Рига обновила сердце трамвайной системы: что изменилось в историческом депо №5 спустя 125 лет
Пока по улицам Риги как ни в чем не бывало ходили трамваи, за кулисами происходила одна из самых сложных реконструкций в истории городского транспорта — депо у Воздушного моста, которому больше века, полностью обновили, не прерывая ни дня работы.
В Риге завершилась масштабная реконструкция 5-го трамвайного депо — объекта, история которого начинается еще в 1901 году. За более чем век существования он неоднократно перестраивался, а в 1960-х годах к нему были добавлены дополнительные корпуса, которые со временем устарели. В ходе реконструкции, начавшейся в конце 2023 года, пристройки 1963 года были демонтированы, а на их месте возвели новое здание. Одновременно были модернизированы существующие помещения, чтобы обеспечить современные условия для обслуживания и ремонта трамваев. При этом особое внимание уделили сохранению исторического наследия, органично объединив его с современной инфраструктурой.
Общая стоимость работ по реконструкции исторического корпуса и строительству нового здания составила около 32 миллионов евро.
Компания Rīgas satiksme, обеспечивающая пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в столице, отмечает, что проект стал важным шагом для развития общественного транспорта. Работы по реконструкции длились два с половиной года и проходили в крайне сложных условиях. Как подчеркивают в компании, строительство велось параллельно с повседневной работой депо: движение трамваев не останавливалось, продолжались как плановое обслуживание, так и ремонт.
В результате реконструкции было обновлено более 6000 квадратных метров. Сегодня депо обслуживает 46 низкопольных трамваев и считается важной частью дальнейшего развития трамвайной инфраструктуры города.