Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 12:17
Lux Express возвращает рейсы из Риги в Клайпеду - старт уже 2 апреля
Lux Express возвращает популярный маршрут: уже со 2 апреля автобусы снова поедут из Риги в Клайпеду. Сначала — только по выходным.
Международный пассажирский перевозчик Lux Express со 2 апреля возобновит сезонные пассажирские перевозки в Клайпеду, сообщили в компании.
Первоначально автобусы будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. С мая автобусы будут ходить и по будням, а с июня по 30 сентября - до трех раз в день.
Поездка из Риги в Клайпеду займет пять часов и десять минут, а из Лиепаи в Клайпеду - около одного часа и 40 минут.
По данным опроса клиентов Lux Express, 65-70% пассажиров используют этот маршрут для отдыха, а остальные навещают родственников или отправляются в короткие поездки на выходные.