Lux Express возвращает рейсы из Риги в Клайпеду - старт уже 2 апреля
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
Lux Express возвращает популярный маршрут: уже со 2 апреля автобусы снова поедут из Риги в Клайпеду. Сначала — только по выходным.

Международный пассажирский перевозчик Lux Express со 2 апреля возобновит сезонные пассажирские перевозки в Клайпеду, сообщили в компании.

Первоначально автобусы будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. С мая автобусы будут ходить и по будням, а с июня по 30 сентября - до трех раз в день.

Поездка из Риги в Клайпеду займет пять часов и десять минут, а из Лиепаи в Клайпеду - около одного часа и 40 минут.

По данным опроса клиентов Lux Express, 65-70% пассажиров используют этот маршрут для отдыха, а остальные навещают родственников или отправляются в короткие поездки на выходные.

