Чудовищное преступление в Лудзе: пенсионер несколько раз ударил мужчину топором по голове
Сотрудники Государственной полиции завершили расследование уголовного процесса по делу о покушении на убийство, которое произошло в Лудзе в первый день Рождества прошлого года. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1954 года рождения, к которому применена мера пресечения в виде ареста.
В ходе расследования полицейские установили, что во время совместного распития алкоголя мужчина 1954 года рождения нанес телесные повреждения мужчине 1978 года рождения. Известно, что он несколько раз ударил потерпевшего топором по голове и нанес ему удар ножом в шею.
В связи с произошедшим в Государственной полиции был начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона, а именно — за умышленное лишение жизни другого человека (убийство). За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет.
Кроме того, в отношении лица начат уголовный процесс по части четвертой статьи 15 Уголовного закона, согласно которой покушением на преступление признается сознательное действие или бездействие, непосредственно направленное на умышленное совершение преступления, если преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.
11 марта 2026 года сотрудники Следственного отдела Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции завершили расследование и направили уголовный процесс в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1954 года рождения.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.