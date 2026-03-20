Ожидаются холодные ночи и по-весеннему теплые дни.
В Латвии
20 марта 2026 г., 10:48
Выходные в Латвии будут солнечными, но затем погода изменится: возможны град и мокрый снег
В ближайшие ночи температура воздуха на большей части Латвии будет опускаться ниже нуля, но днем будет по-весеннему тепло, прогнозируют синоптики.
За предыдущие три недели было побито 122 рекорда тепла. Новых рекордов не ожидается, так как температура не будет подниматься так высоко, как в некоторые дни в первой половине марта.
Суббота и воскресенье будут сухими и солнечными, со слабым ветром, а в воскресенье временами ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха в субботу опустится до -1,-6 градусов ночью и поднимется до +8,+12 градусов днем, на побережье будет до +5 градусов. В воскресенье будет на один-два градуса теплее.
В понедельник ожидается похожая погода, но с большим количеством облаков. Вероятность осадков возрастет с вечера понедельника. На следующей неделе временами ожидаются дожди, возможен град и мокрый снег.