Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:03
В Латвии начинается астрономическая весна
Весна приходит волнами: метеорологическая, солярная, а теперь и астрономическая. В пятницу в 16:46 северное полушарие официально проснется.
В пятницу наступит весеннее равноденствие, и в 16.46 в северном полушарии Земли начнется астрономическая весна, сообщает сайт timeanddate.com. Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния 21 июня.
Метеорологическая весна в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха будет составлять не менее +15 градусов в течение пяти дней подряд.
Солярная весна началась 5 февраля, а с 7 мая по 5 августа продлится солярное лето.