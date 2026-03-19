Власти Латвии задумали перемены для кредиторов, и это многим не понравилось

В докладе также утверждается, что Банк Латвии обеспечивает открытую коммуникацию с потенциальными участниками рынка, чтобы уже сейчас наладить взаимный диалог, который в будущем приведет к эффективной системе надзора, обеспечивающей, чтобы для добросовестных участников рынка не создавалось лишнего административного бремени и надзор действовал в интересах всех вовлеченных сторон. Ашераденс подчеркнул, что роль небанковского финансового сектора постепенно растет и сейчас составляет уже 19%, то есть почти пятую часть общего кредитного портфеля. На вопрос премьер-министра Эвики Силини, как новый порядок повлияет на плату небанковских кредиторов за надзор, директор департамента политики финансового рынка Минфина Айя Зитцере ответила, что плата снизится на полмиллиона евро по сравнению с пошлиной, которая до сих пор составляла примерно 2,5 млн евро в год. Силиня отметила, что таким образом может образоваться пробел в финансировании PTAC, и необходимо продумать, как его компенсировать.