Власти Латвии задумали перемены для кредиторов, и это многим не понравилось
Предложение передать надзор за небанковскими кредиторами Банку Латвии задумывалось как скорее техническое изменение, однако неожиданно вызвало широкий резонанс и жесткую реакцию со стороны отрасли.
"В моем понимании это немасштабная реформа, но она вызвала большой интерес в обществе", - заявил министр финансов Арвил Ашераденс, представляя правительству подготовленный Министерством финансов доклад, в котором предлагается передать функции лицензирования и надзора за небанковскими кредиторами, а также защиту прав и интересов потребителей в сфере финансовых услуг Банку Латвии, пишет Diena.
Цель изменений - внедрить единую и более эффективную модель надзора, сократить административную нагрузку и предотвратить дублирование функций, поскольку в настоящее время этот сектор контролируют сразу три учреждения: помимо Банка Латвии, это Центр по защите прав потребителей (PTAC) и Служба государственных доходов. Однако реакция небанковских кредиторов на это, казалось бы, техническое предложение оказалась негативной: к проекту документа на портале правовых актов подано множество возражений, причем не только от представителей отрасли, но и от Министерства экономики. Согласно публично доступной информации, на начало 2026 года на латвийском рынке работали 39 лицензированных поставщиков услуг потребительского кредитования. За восемь лет на рынок вышли восемь новых участников, а 29 лицензированных провайдеров покинули его, что свидетельствует о консолидации рынка, говорится в докладе.
"Если бы функция надзора за оказывающими услуги потребительского кредитования лицами была передана в компетенцию Банка Латвии, рамка надзора была бы основана на интегрированном, ориентированном на риск и основанном на данных подходе с объединением механизмов лицензирования, постоянного надзора и применения санкций в единую институциональную структуру. Такая модель обеспечила бы систематическую оценку деятельности участников рынка, своевременное выявление рисков и целенаправленное применение корректирующих мер", - считают авторы документа.
В докладе также утверждается, что Банк Латвии обеспечивает открытую коммуникацию с потенциальными участниками рынка, чтобы уже сейчас наладить взаимный диалог, который в будущем приведет к эффективной системе надзора, обеспечивающей, чтобы для добросовестных участников рынка не создавалось лишнего административного бремени и надзор действовал в интересах всех вовлеченных сторон. Ашераденс подчеркнул, что роль небанковского финансового сектора постепенно растет и сейчас составляет уже 19%, то есть почти пятую часть общего кредитного портфеля. На вопрос премьер-министра Эвики Силини, как новый порядок повлияет на плату небанковских кредиторов за надзор, директор департамента политики финансового рынка Минфина Айя Зитцере ответила, что плата снизится на полмиллиона евро по сравнению с пошлиной, которая до сих пор составляла примерно 2,5 млн евро в год. Силиня отметила, что таким образом может образоваться пробел в финансировании PTAC, и необходимо продумать, как его компенсировать.