Ринкевич: Латвию не позвали присоединиться к американо-израильской операции на Ближнем Востоке

Он считает, что мировые события взаимосвязаны, и агрессия России против Украины, как и ситуация на Ближнем Востоке должны рассматриваться Европой и США комплексно. Он подчеркнул, что Европа должна найти способы поддержать своих союзников, несмотря на то, что иногда это непростые решения. Ринкевич добавил, что все ожидают от США четкого участия и в вопросе Украины. Президент отметил, что и НАТО, и ЕС должны искать точки соприкосновения, а не подчеркивать различия.