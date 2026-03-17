В Латвии насчитали десятки тысяч людей, которым одной работы уже недостаточно

Численность наемных работников (которые платят обязательные взносы на государственное социальное страхование) в декабре 2025 года составила 806 541 человек, тогда как в тот же период 2024 года - 801 157 человек, в 2022 году - 811 655, а в 2019 году - 817 262. Такая динамика является результатом воздействия нескольких факторов, среди которых сокращение численности населения и доли жителей трудоспособного возраста, слабый экономический рост, высокая инфляция и борьба с ней с помощью повышенных процентных ставок, сдерживавших экономическую активность в ключевых секторах; научно-технический прогресс, обеспечивающий более высокую производительность труда при меньшем числе занятых; последствия пандемии, из-за которых часть людей в свое время осталась без работы. В 2025 году наибольшее число работников было зафиксировано в июле - 826 561 человек, при этом на одном рабочем месте в июле работали 727 107 человек, а наибольшее число занятых одновременно на двух рабочих местах было в июне - 81 158 человек, пишет Dienas Bizness.