Тайны, покрытые пылью: расследование показало, что министерства Латвии засекречивают обычные документы
Годы секретности в госуправлении обернулись неожиданным выводом: тысячи документов были скрыты без реальной необходимости. Проверка показала, что под гриф "ограниченного доступа" попадали даже материалы о хоккейном чемпионате и рабочих поездках.

В государственном управлении существуют различные режимы секретности информации и документов. Один из них - статус ограниченного доступа. Это означает, что общественность, включая журналистов, не может свободно получать и читать эти документы. Это должно защищать конфиденциальную информацию, например, коммерческую тайну, вопросы безопасности или личные данные. Но, как показало расследование Государственной канцелярии, таким образом были засекречены тысячи материалов. В защите информации от общества министерства перестарались, сообщила программа TV3 "Nekā personīga".

Министерство обороны располагает наибольшим количеством таких материалов - 472. За ним следует Министерство иностранных дел с 372. Далее идет Министерство сообщения со 179, Министерство экономики со 176, Министерство внутренних дел со 171, Министерство финансов со 160 и Министерство юстиции с 97.

Государственная канцелярия проанализировала правительственные документы с ограниченным доступом с 2003 года. Их оказалось почти три тысячи (2889 материалов). Несмотря на призывы к снятию секретности, этот статус сохранялся в 66% случаев. Когда эти документы наконец рассекречиваются, часто оказывается, что в них нет ничего такого, чего бы общественность не должна была знать.

Годами хранился документ, в котором правительство просто объясняет свою позицию по поводу чемпионата мира по хоккею и почему Латвия не хотела организовывать его вместе с Беларусью в 2021 году.

Другой документ описывает подготовку к поездке на международную образовательную конференцию. Есть также ряд документов, посвященных проекту Rail Baltica. Многие из них носят весьма общий характер и, например, просто перечисляют, что Латвия могла бы построить. В другом перечисляются правительственные заседания, на которых принимались решения о выделении средств на этот мегапроект.

Теперь планируется новый подход, но пока никто не знает, каким он будет.

