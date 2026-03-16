"Лети, моя бабочка..." Мать поделилась печальной новостью о пропавшей в Лиепае девушке
Трагедия в Лиепае: пропавшую 17-летнюю девушку нашли мертвой. Поиски продолжались несколько дней, в них участвовали и полиция, и жители. Мать опубликовала душераздирающее сообщение прощания.
Пропавшая в Лиепае 17-летняя Эвелина Поцюс (Evelina Pocjus), к сожалению, найдена мертвой. Об этом свидетельствует опубликованная матерью девушки информация в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, Государственная полиция объявила девушку в розыск. В последний раз ее видели 13 марта в центре Лиепаи.
Хотя в поисках активно участвовали как правоохранительные органы, так и общественность, поиски, к сожалению, завершились трагически. Мать девушки опубликовала в социальной сети Facebook сообщение о скорби, подтвердив смерть дочери и посвятив ей трогательные слова прощания: «Лети, моя бабочка, лети… Как нам теперь без тебя? Сердечко мое… Ну почему?»
Пока Государственная полиция не сделала официального заявления о факте обнаружения девушки и точных обстоятельствах ее смерти.