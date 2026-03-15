Рижанину не хватило одной угаданной цифры, чтобы выиграть 13 млн евро - придется "довольствоваться" малым
58-летний рижанин, играющий в лотерею "ради интереса", внезапно оказался обладателем шестизначного выигрыша. Проверив письмо в электронной почте, он не сразу поверил глазам: все шесть чисел совпали.
58-летний житель Риги, работающий в сфере торговли, выиграл 135 тысяч евро в лотерее Vikinglotto, угадав шесть чисел в розыгрыше. Сам победитель признается, что играет только в те лотереи, где возможны действительно крупные выигрыши. «Если участвовать, то там, где разыгрываются большие суммы», — говорит он с улыбкой.
При этом мужчина подчеркивает, что относится к игре спокойно: «Я рациональный человек — играю скорее ради удовольствия и развлечения».
Числа для билета рижанин всегда выбирает сам, но никакой особой символики в них нет. «Я полагаюсь на интуицию», — объясняет счастливчик.
О выигрыше он узнал вечером в среду, когда получил письмо на электронную почту от Latvijas Loto. «Сначала я подумал, что это обычное письмо с результатами. Но потом открыл свой билет Vikinglotto, сравнил числа с выпавшими… и понял — совпали все шесть!» — вспоминает он. По словам мужчины, в первые секунды его охватило чувство нереальности происходящего. «Был момент недоверия — неужели это действительно происходит со мной? Ведь если задуматься, угадать шесть чисел почти невозможно. Видимо, в тот вечер звезды были на моей стороне», — смеется победитель.
До главного джекпота ему не хватило всего одного числа — тогда выигрыш составил бы более 13 миллионов евро. Однако сам рижанин говорит, что совсем не переживает из-за этого. «Самое большое приобретение — это само ощущение, что это действительно произошло, а не сам выигрыш», — говорит он.
Оформлять выигрыш мужчина пришел вместе с женой. Она вспоминает, как муж сообщил ей новость. «Он подошел ко мне с таким кокетливым и загадочным улыбкой и сказал: “Я выиграл больше 100 тысяч”. Сначала я даже не поняла, шутит ли он», — рассказывает женщина. Когда она осознала, что муж говорит серьезно, то крепко обняла его. «Я искренне порадовалась за него», — говорит она. Сам победитель признается, что до сих пор постепенно привыкает к мысли о выигрыше. «Честно говоря, все еще трудно поверить. Но ощущение — потрясающее», — говорит он.
Пока мужчина не решил, на что именно потратит деньги. Но одну вещь он уже знает наверняка: «Жене точно будет какой-то особенный подарок».