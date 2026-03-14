Ночной пожар в Каугури обернулся гибелью парализованной женщины
Тревожная ночь выдалась в Юрмале, в районе Каугури. Во дворе одного из частных домов вспыхнул садовый домик, в котором постоянно жили два человека. К сожалению, одна из жительниц погибла в результате происшествия.
Доски, шифер и бытовые вещи свалены в большую кучу. Здание, которое когда-то служило убежищем для двух человек, превратилось в руины. Посреди ночи улицу заполнили оперативные службы.
Соседка рассказывает, что в этом строении обосновались два человека — они топили печь, были в состоянии алкогольного опьянения и не следили за происходящим вокруг: «Погибла женщина, которая была полностью парализована. В повседневной жизни она вообще не могла двигаться».
Женщина заметила, что пара жила в небольшом строении уже несколько месяцев. Сейчас появилась и версия, почему не удалось спасти жизнь жительницы дома. «Если бы мужчина был рядом, он, возможно, смог бы ее вынести… Такое впечатление, что его не было в том помещении, где находилась женщина с печью. Возможно, он растопил печь и вышел на улицу».
Жилой дом, расположенный всего в нескольких метрах от уничтоженного строения, пожарным удалось защитить от огня. Пожар был ликвидирован менее чем за пять часов.